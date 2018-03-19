Пушков прокомментировал результаты выборов президента

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал прошедшие в России президентские выборы.

"Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее ЦИК сообщил, что после обработки 90% протоколов участковых комиссий Владимир Путин набирает 76,41% голосов, что является рекордом для российских президентских выборов.

Павел Грудинин остается вторым с 12,05%, Владимир Жириновский заручился поддержкой 5,85% избирателей, Ксения Собчак набирает 1,59% голосов. При этом явка составила более 67%.

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