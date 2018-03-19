Выборы 2018

"России нужен прорыв": Путин о планах на следующий срок и победе на выборах

01:2019.03.2018
Выборы-2018
(обновлено: 02:22 19.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения своего предвыборного штабаВладимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. России нужен прорыв, и стране по силам это сделать, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе. Глава государства, который побеждает на выборах, также рассказал о планах на следующий срок, об отношениях с другими странами и прокомментировал отравление в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Информационный центр ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Как в России прошли выборы президента

"Объединить усилия всех людей"

Перед Россией, по словам Путина, стоят сложные задачи. "И нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом неслучайно в послании (Федеральному собранию — ред.) прорыв, рывок, мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — сказал президент.

Перед Россией, по словам Путина, стоят огромные вызовы. "Мы должны эти вызовы преодолеть, должны решить задачи страны. И я очень рассчитываю, что мы вместе с вами будем продолжать эту работу", — отметил глава государства.

 

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© РИА Новости
"Осуществить прорыв". Путин о предстоящих задачах для России

Путин напомнил свои слова из послания. "Я говорил не для красного словца. Нам нужен решительный рывок вперед в развитии. Мы можем это сделать — мы достигли такого уровня, когда мы можем сделать этот рывок", — сказал он, напомнив о рекордно низком уровне инфляции и призвав воспользоваться этой исторической возможностью.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мировые СМИ о победе Путина: большая поддержка и вопрос о преемнике

Ранее в ходе выступления на митинге на Манежной площади, где проходит митинг, посвященный годовщине возвращения Крыма в состав России, Путин заявил, что он и его сторонники должны думать о будущем, а не руководствоваться конъюнктурными соображениями. "Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех", — сказал президент.

"Очень важно сохранить это единство, дорогие мои, очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов, нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед, а для того, чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны", — добавил Путин.

Достойный результат

В предвыборном штабе Путин поблагодарил волонтеров и заявил, что его команде удалось продемонстрировать достойный результат на выборах. "При всех составляющих очень важно сделать так, чтобы люди вам поверили, чтобы люди чувствовали искренность, что все, что вы говорите, идёт от души, искренне. И вам это удалось", — сказал президент.

"Я считаю, что мы все большая команда, причём не только представленная здесь, но и на площади, в Москве, в целом по всей стране — имею в виду всех людей, которые проголосовали сегодня и от позиции которых получился этот очень достойный результат", — отметил глава государства.

Выборы президента России на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГолосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.Члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Голосование на президентских выборах стартовало с Чукотки и Камчатки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВсего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.Голосование на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Всего будет открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке во Владивостоке.
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В ходе президентской кампании — 2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЗа процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (слева) во время голосования в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЯвка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости
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Явка в самых восточных регионах России к полудню составила около 30 процентов, при этом чукотское село Краснено первым продемонстрировало стопроцентную явку.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр Пирагис
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На одном из избирательных участков Петропавловска-Камчатского пришедших проголосовать бесплатно кормили ухой. Для изготовления 160 литров супа поварам потребовалось 50 килограммов нерки, кеты и горбуши, 20 килограммов картофеля и более пяти килограммов лука.
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© РИА Новости / Людмила Щербакова
Не отстает от Камчатки и Колыма, где организация "Колымское братство" проводит на избирательных участках первый гастрономический фестиваль. Посетители попробуют рыбную, мясную и молочную продукцию местных производителей, а также посмотрят концерт и примут участие в мастер-классах и анимациях.
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© Правительство Камчатского края
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке.
© РИА Новости / Алексей КазаковРектор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.Николай Цискаридзе на избирательном участке в городе Артем, Приморский край
© РИА Новости / Алексей Казаков
Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе проголосовал на выборах на избирательном участке в Артеме в Приморском крае.
© Пресс-служба администрации города БиробиджанПереселенцы с Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.В Биробиджане переселенцы с Украины впервые проголосовали как граждане России
© Пресс-служба администрации города Биробиджан
Переселенцы с Украины — супруги Штепа из Биробиджана — впервые отдали свой голос на выборах как граждане Российской Федерации.
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О новом сроке

Отвечая на вопрос, изменится ли он в новом сроке, Путин процитировал древнегреческого философа Гераклита. "Всё течет, всё меняется… Мы все меняемся", — сказал президент.

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Выборы в Крыму: Путин набирает больше 91%

При этом глава государства назвал смешной возможность участия в выборах-2030. "Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что — до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", — сказал Путин, которому в 2030 году исполнится 77 лет.

О будущем правительстве

Говоря о перестановках в правительстве, Путин пояснил, что они пройдут после инаугурации. "Сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать", — сказал он, добавив, что это касается и кандидатуры нового премьера. Глава государства также подчеркнул, что не планирует конституционных реформ.

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЦИК: Путин набирает свыше 76% голосов по итогам обработки 90% бюллетеней

При этом он выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы. "Вот я сейчас на площади был (Манежной), и один из участников митинга мне крикнул: "Мы — ваша команда". И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России. Спасибо вам большое", — сказал он.

Об отношениях с другими странами

Россия заинтересована в позитивном развитии отношений со всеми государствами на всех континентах, сказал президент. Страна, по его словам, готова к преодолению любых трудностей в отношениях с зарубежными партнерами. "Несмотря на все сложности, мы готовы работать совместно, готовы к обсуждению любых вопросов и их преодолению", — сказал Путин.

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© РИА Новости
Путин о голосовании на выборах: "Вижу в этом доверие и надежду"

Китай является стратегическим партнером России, Москва дорожит этим партнерством и будет его наращивать, добавил президент. "Председатель (КНР) Си Цзиньпин ставит перед собой и перед страной масштабные задачи развития Китая. Мы желаем удачи китайскому руководству и китайскому народу в решении этих задач" — сказал он.

О деле Скрипаля

Обвинения в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — чушь, никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов и чемпионата мира по футболу, отметил Путин."Думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволили подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это немыслимо", — сказал он.

Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля, пишут СМИ

Глава государства заявил, что если бы в отношении Скрипаля было применено боевое отравляющее вещество, то он и окружающие погибли бы сразу.

Москва готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны, подчеркнул президент. При этом он напомнил, что Россия, в отличие от ряда стран, уничтожила все химическое оружие.

О срыве голосования на Украине

Путин назвал безобразием ситуацию с блокированием голосования россиян на Украине, но отметил, что Москва на это реагировать не станет. "Для нас украинский народ — это братский народ, я об этом говорил", — сказал он, добавив, что будет сделано все, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома.

Восемнадцатого марта в России состоялись выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 75% голосов.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>




 

 

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