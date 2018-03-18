Совфед зафиксировал попытки вмешаться в президентские выборы из-за рубежа

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. "Оппоненты" России из-за рубежа пытались помешать провести в стране демократические выборы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, избирательная кампания была "притягательным сюжетом". Спекулируя на этой теме, недоброжелатели пытались изобразить Россию "недемократичной страной, где невозможны свободные выборы", считает он.

Сенатор также заявил, что предпринимались попытки ослабить действующую власть и "оторвать от нее общество".

Косачев сообщил, в частности, что несистемную оппозицию пытались финансировать из-за рубежа.

"Мы видели, как была попытка поддержать несистемную оппозицию, представить факт нерегистрации одного из кандидатов от этой оппозиции, как сюжет полностью опровергающий демократичность кампании в целом", — отметил сенатор.

Кроме того, комиссия Совфеда по невмешательству установила, что некоторые неправительственные организации также получали поддержку от иностранных государств.

В заключение Косачев отметил, что к началу мая верхняя палата представит доклад, в котором будут представлены факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента России.

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