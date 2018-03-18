Совфед зафиксировал попытки вмешаться в президентские выборы из-за рубежа

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. "Оппоненты" России из-за рубежа пытались помешать провести в стране демократические выборы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его словам, избирательная кампания была "притягательным сюжетом". Спекулируя на этой теме, недоброжелатели пытались изобразить Россию "недемократичной страной, где невозможны свободные выборы", считает он.
Сенатор также заявил, что предпринимались попытки ослабить действующую власть и "оторвать от нее общество".
Косачев сообщил, в частности, что несистемную оппозицию пытались финансировать из-за рубежа.
"Мы видели, как была попытка поддержать несистемную оппозицию, представить факт нерегистрации одного из кандидатов от этой оппозиции, как сюжет полностью опровергающий демократичность кампании в целом", — отметил сенатор.
Кроме того, комиссия Совфеда по невмешательству установила, что некоторые неправительственные организации также получали поддержку от иностранных государств.
В заключение Косачев отметил, что к началу мая верхняя палата представит доклад, в котором будут представлены факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента России.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.