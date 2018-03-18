"Участвовать стоило": кандидаты прокомментировали первые итоги выборы

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования на выборах президента. Лидирует Владимир Путин, он получает более 73% голосов.

Несколько кандидатов и политиков уже прокомментировали первые итоги выборов.

Так, результат Павла Грудинина оценил Глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал его выступление "блестящим" и отметил, что ему может позавидовать любой политик

Результат со знаком вопроса

Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин заявил, что его "реальный результат" должен составить от 15 до 20 процентов.

"Сколько наша уникальная избирательная система выдаст в итоге, предсказать сложно. Я не исключаю, что меньше процента. Я думаю, что избиратели поставят большой знак вопроса к этому результату", — сказал Сурайкин на брифинге онлайн-марафона "Ночь выборов".

Он напомнил, что в России "коммунистов исторически поддерживали".

"Поэтому я предупреждаю всех членов комиссии, всех руководителей комиссии, где у вас ноль, ребята, мы к вам придём. Мы изучим эти результаты и добьёмся уголовной ответственности для фальсификаторов. Мы достаточно сильная партия", — подчеркнул Сурайкин.

"Участвовать стоило"

Ксения Собчак, по предварительным данным набирающая 1,39% голосов, заявила, что участвовать в выборах стоило "независимо от результатов".

"Мы пока не знаем, какое место, давайте все-таки подождём итогов выборов, тогда сможем об этом говорить. Точно стоило, независимо ни от какого места, потому что, я надеюсь, что много людей услышали ту правду, которую они не слышали многие годы", — сказала Собчак на первом пресс-брифинге журналистам, который проходит в ее штабе.

Также она отметила, что прошедшие выборы стали прозрачнее, чем те, на которых она была наблюдателем.

"Знаете, быть оппозиционером — это важно, но важно для политика быть еще и человеком адекватным, понимаете? Если мы неадекватно оцениваем реальность, то у нас ни у кого нет будущего", — подчеркнула Собчак.

При этом она отметила, что знает "о нескольких серьезных нарушениях".