Главное за 18 марта 2018 года (8)

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин получает 72,53% голосов на выборах президента по итогам обработки 25,03% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

Данные экзитполов

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента.

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Жириновский с 6,7 процента. У Ксении Собчак — 2,5 процента.

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