Представители ФРГ и Норвегии наблюдают за голосованием на участке № 99 в Севастополе, Крым. 18 марта 2018

Представители ФРГ и Норвегии наблюдают за голосованием на участке № 99 в Севастополе, Крым. 18 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Крымчане на выборах президента России голосовали с радостью, регион показал себя как самое демократическое место на планете, заявил журналистам международный наблюдатель из Финляндии Йохан Бекман.

"Есть такая поговорка, что Россия начинается с Крыма, но сегодня я бы сказал, что демократия начинается с Крыма. Мы сегодня видели первые выборы президента Российской Федерации в Крыму. Это очень важное событие, и все мои коллеги-наблюдатели согласны со мной, все эти выборы максимально прозрачные, успешные, хорошо организованные. Крымчане голосовали с радостью, в хорошей атмосфере и верой в то, что их голос будет услышан", — сказал Бекман.

По его словам, никаких нарушений выявлено не было.

"Мы видели настоящую и чистую демократию. Мне кажется, что на нашей планете сегодня Крым является самым демократическим местом", — подчеркнул наблюдатель.

Аналогичной позиции придерживаются наблюдатели Мохаммед Тамим Эхлас (Афганистан), Александр Гапоненко (Латвия), Драгана Трифович (Сербия) и Гильберт Докторов (США).

Жители Крыма и Севастополя впервые голосовали на выборах президента России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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