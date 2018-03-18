МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. По данным первых экзит-поллов, на выборах президента России лидирует Владимир Путин.

Данные ФОМ

По данным ФОМ, за действующего главу государства отдали голоса 76,3 процента избирателей, второй — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9 процента, третий — Владимир Жириновский с шестью процентами голосов. У Ксении Собчак — два процента, Григорий Явлинский, баллотирующийся от "Яблока", набирает один процент.

Максим Сурайкин и Борис Титов набирают по 0,7 процента, Сергей Бабурин — 0,6 процента.

На прошлых выборах Путин набрал 63,6 процента. Грудинин получил меньше голосов, чем на предыдущих выборах лидер КПРФ Геннадий Зюганов (17,7%). Жириновский в 2012 году набрал 6,2%.

Опрос проходил в 83 регионах на 1127 избирательных участках среди 112 700 респондентов. Статистическая погрешность не превышает одного процента.

Данные ВЦИОМ

По данным ВЦИОМ, за Путина проголосовали 73,9 процента россиян, второй — Грудинин с 11,2 процента, третий — Жириновский с 6,7 процента.

Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Собчак — 2,5 процента, Явлинский — 1,6 процента, Титов — 1,1 процента, Бабурин — один процент, Сурайкин — 0,8 процента. Недействительных бюллетеней — 1,2 процента.

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