Группа "Дискотека Авария" проголосовала в Крыму

Участник музыкальной группы Дискотека авария Алексей Серов на избирательном участке во время голосования в Крыму. 18 марта 2018

Участник музыкальной группы Дискотека авария Алексей Серов на избирательном участке во время голосования в Крыму. 18 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Группа "Дискотека Авария" проголосовала на избирательном участке на базе Центра эстрадного искусства в Симферополе.

Группа в воскресенье выступит на концерте в Симферополе, посвященном четвертой годовщине воссоединение Крыма с Россией.

В голосовании приняли участие Алексей Рыжов, Анна Хохлова, Алексей Серов.

"Мы граждане Российской Федерации. Наш долг выбрать президента. Взяли открепительные заранее. Крым — это часть России. Все голосуем", — сказал Серов журналистам.

Жители Крыма и Севастополя впервые голосуют на выборах президента России. Накануне в Крым прибыли 43 международных наблюдателя из 20 стран мира, в том числе из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Помимо них по всему полуострову задействовано 3,6 тысячи общественных наблюдателей.

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