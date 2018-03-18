Выборы стали гораздо прозрачнее, заявила Собчак

Ксения Собчак и Алексей Венедиктов в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ

Ксения Собчак и Алексей Венедиктов в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Выборы в России стали гораздо прозрачнее, на текущих выборах зафиксировано гораздо меньше нарушений, чем на предыдущих, заявила на встрече в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве кандидат в президенты Ксения Собчак.

"Мы тоже сейчас следим за тем, как проходит. Пока на шесть часов я могу сказать, что совершенно точно нарушений гораздо меньше, чем это было на прошлых выборах. Это в Москве. По стране, из того, что у нас приходит из реальных нарушений, их меньше. Выборы стали сильно прозрачнее", — сказала Собчак.

Она отметила аномальную явку избирателей. "Но мы не понимаем, с чем она связана", — отметила Собчак.

По словам руководителя видеоцентра общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Шапошникова, корпус наблюдателей на участках "отработал на 100 процентов", и серьезных нарушений по Москве не зафиксировано.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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