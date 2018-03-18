Член ЦИК рассказал, где активнее всего за рубежом голосуют граждане России

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Самые активные точки по голосованию россиян на выборах президента страны за рубежом сейчас находятся на азиатском направлении, очень активно голосуют в тайском Пхукете, Китае, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев.

"Сейчас самые активные точки это азиатское направление, они там уже заканчивают голосование; это Таиланд, особенно остров Пхукет, хорошо проголосовал Китай — я вчера разговаривал с послом Андреем Денисовым, организация была достаточно активная, в спокойной обстановке", — сказал Лихачев, отметив, что китайская сторона оказывала все необходимое содействие.

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