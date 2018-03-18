Актеры Пензенского драмтеатра проголосовали в Израиле

Актеры Пензенского драмтеатра во время голосования в Израиле. 18 марта 2018

Актеры Пензенского драмтеатра во время голосования в Израиле. 18 марта 2018

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Худрук и актеры Пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского в воскресенье проголосовали на выборах президента России, находясь на гастролях в Израиле, сообщила пресс-служба театра.

"Худрук пензенского драматического театра Сергей Казаков и актеры Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков, Юлия Кузнецова… проголосовали на выборах президента РФ. Они посетили избирательный участок№ 8093 на территории консульства нашей страны в городе Ришон ле-Цион", — говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба Пензенского драматического театра Актеры Пензенского драмтеатра на избирательном участке в Израиле. 18 марта 2018 © Фото : пресс-служба Пензенского драматического театра Актеры Пензенского драмтеатра на избирательном участке в Израиле. 18 марта 2018

Делегация драмтеатра находится в Израиле на фестивале "Театральный дивертисмент" со спектаклем "В зале есть врач?"

"Фестивальные показы спектакля "В зале есть врач?" в Израиле начались 16 марта в Ашдоде. Вчера, 17 марта, "Врача" посмотрела русскозычная публика города Петах-Тиква. Сегодня вечером в зале "Яд ле-Баним" Ришон ле-Циона пройдет заключительный показ, после чего делегация Пензенского драмтеатра отправится на родину", — отмечается в сообщении.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>