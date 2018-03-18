МВД передаст в СК материалы по вбросам бюллетеней в Люберцах и Артеме

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. МВД передает материалы по фактам вбросов бюллетеней в городах Люберцы в Подмосковье и Артем в Приморском крае, сообщил, выступая с докладом в ЦИК РФ, первый замглавы министерства Александр Горовой.

"По двум фактам — по Люберцам и городу Артем Приморского края — мы закончили документирование и передаем в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возможном возбуждении уголовного дел", — сказал Горовой.

Он добавил, что министерство зарегистрировало более 3 тысяч сообщений различной направленности, затрагивающие интересы выборной кампании.

"Возбуждено 775 административных производств, передано семь материалов нашим коллегам из СК для процессуальной оценки", — отметил Горовой.

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