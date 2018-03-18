Депардье, богатыри, "моржи" и драконы проголосовали на выборах президента

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Проходящие в воскресенье выборы президента РФ привлекли повышенное внимание избирателей: к этому времени в голосовании приняли участие не только сами кандидаты, но и получивший российское гражданство французский актер Жерар Депардье, единственный российский космонавт на борту МКС, богатыри в Липецке и "моржи" на Алтае.

В Ленобласти на участок для голосования пришёл избиратель в самодельном костюме ракеты "Сармат", а в Рязани — в костюме дракона (представители избиркома волновались, что хвост не поместится в кабинку для голосования, но все обошлось). В Алтайском крае участок посетили "моржи" в купальниках перед марафонским заплывом, а в Нижегородской области россиянин сам доставил себя на выборы на дельтаплане.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Кандидатами на пост президента зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Кандидаты — кто с мамой, кто в лиловом галстуке



К середине воскресенья участие в выборах приняли все кандидаты в президенты.

Глава государства Владимир Путин пришел на избирательный участок 2151, расположенный в главном здании Российской академии наук, в 09.30. Там он не только проголосовал, но и ответил на вопрос журналистов, трудно ли ему было сделать выбор или голосовал через "не могу". "Почему через "не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю для страны", — ответил президент.

На том же участке голосовал и кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин. На выборы он пришёл с женой и детьми.

Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин пришёл голосовать один, но зато в "великолепном" настроении, как он сам признался журналистам. Словно в подтверждение своих слов, он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.

В хорошем настроении была и кандидат в президенты телеведущая Ксения Собчак, которая голосовала в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. На избирательный участок она пришла вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

В одиночестве, но зато в нарядном сиреневом галстуке проголосовал на выборах кандидат в президенты, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский. После того как он опустил бюллетень в урну, он пообщался с журналистами, но отказался сказать, за кого проголосовал.

Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин пришёл голосовать с мамой. Он представил ее журналистам и рассказал им о своём "боевом настроении".

Сиреневый галстук Явлинского заметили не только журналисты. Модельер Валентин Юдашкин отметил, что кандидаты в президенты России на выборах 2018 года стали более стильно одеваться, исключив бордовые оттенки одежды, и стали в целом лучше выглядеть.

"Меньше стало бордовых оттенков, конечно, стало лучше. Много стало синих. Брюки стали уже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены. Женщины элегантны как всегда", — сказал он.

Космонавт голосовал в одиночестве



Космонавту Антону Шкаплерову, в отличие от многих кандидатов в президенты, пришлось голосовать в одиночестве — на борту Международной космической станции, где он сейчас находится, он единственный гражданин РФ.

Как сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП), космонавт принял участие в выборах с орбиты через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко, который зачитал ему имена кандидатов. После этого Шкаплеров по закрытому каналу связи сообщил о принятом им решении. По окончании сеанса связи с МКС командир отряда отметил необходимый пункт в бюллетене и опустил заполненный бюллетень в урну для голосования.

Участие космонавта в голосовании позволило гендиректору Роскосмоса Игорю Комарову отчитаться о "стопроцентной" явке на МКС.

"Явка на МКС у нас 100%, продолжаем на Байконуре, где готовится следующий международный экипаж, и хотим поблагодарить ЦИК и тех, кто обеспечил возможность голосования на МКС, — сказал в шутку Комаров в информационном центре ЦИК.

Сам Шкаплеров отметил, что в воскресенье на орбите так же, как и на Земле, выходной, поэтому на график работы на МКС выборы президента сильно не повлияли. Кроме того, по словам космонавта, международные коллеги на борту с интересом наблюдали за происходящим.

Депардье исполнил гражданский долг в Париже



В свою очередь, знаменитый актёр Жерар Депардье, получивший российское гражданство, пришёл в воскресенье голосовать на выборах президента РФ на избирательный участок посольства России в Париже.

На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актер ответил, что "с патриотическими, с чувством любви к России".

Как отметили журналисты, на избирательный участок Депардье пришёл около 10:20 в кожаной куртке и тёмных очках, несмотря на то, что в Париже стоит непогода и солнце скрыто за тучами.

Ракета "сармат" и дракон



В отличие от Депардье, немало российских избирателей, голосовавших на родине, проявили больше творческой фантазии при выборе костюма для голосования. Так, сотрудник Ломоносовского районного дворца культуры "Горбунки" в Ленинградской области пришел на избирательный участок в костюме, изображающем межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Для изготовления костюма ракеты ему пришлось купить два куска поролона толщиной около двух сантиметров и раскрасить их краской из баллончика.

Мужчина в костюме дракона успешно проголосовал на одном из избирательных участков в Рязани, сообщила РИА Новости председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Московского района города Татьяна Савина.

Информация о пришедшем на участок №937 Рязани в воскресенье избирателе в костюме дракона появилась на сайте rzn.info. По данным издания, члены избирательной комиссии опасались, что мужчина не уместится в кабинке для голосования, а дети, пришедшие на выборы с родителями, просились с ним сфотографироваться.

"Приходил на этот участок такой мужчина. Сотрудники избирательной комиссии попросили его снять головной убор и показать паспорт. Сверили по паспорту личность и убедились, что в списках избирателей мужчина значится. Он получил бюллетень и спокойно проголосовал", — сказала Савина.

Богатыри и моржи



В Липецке голосовать пришли 10 богатырей в кольчугах, шлемах и с мечами. Это были участники клуба исторической реконструкции "Северный берег". У входа в учебное заведение они устроили славянские игры — лапту, свайку, чиж, клёк, клюшкование и провели показательные выступления для избирателей. Затем двое из них, братья-близнецы, пошли в школу голосовать: это был их избирательный участок.

В Барнауле около десяти членов клуба любителей марафонского зимнего плавания "Белые медведи" пришли в день выборов президента РФ на избирательный участок. Это уже не первая подобная акция алтайских "моржей". Так, 4 марта 2012 года на выборах полуголые мужчины и женщины в купальниках поразили жителей Барнаула и избирательную комиссию своим видом.

"Мы в таком виде выходим на выборы уже десятый раз, и это число не окончательное, планируем на следующих выборах объединиться со всеми "моржами" Сибири и идти голосовать одновременно, каждый в своем городе, возможно, голосование произойдет в проруби", — рассказал лидер алтайских "моржей" Александр Зеленецкий. После голосования "моржи" вышли на площадку перед избирательным участком и сделали несколько акробатических трюков, в том числе жонглируя мечами. А после отправились на озеро Пионерское и совершили "президентский заплыв".

Житель деревни Елизарьево Дивеевского района Александр Вихорев добрался до избирательного участка в соседнем, Арзамасском районе, на дельтаплане. Он заранее написал заявление о включении его в список избирателей на другом участке — не по месту официальной регистрации, а там, где он фактически будет находиться. Дельтапланерист вылетел из Дивеево, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать.

Из ЗАГСа голосовать



Дагестанские молодожены проголосовали на выборах президента РФ на одном из избирательных участков в Махачкале сразу после регистрации брака в ЗАГСе.

В соцсетях опубликовали фото, где девушка в свадебном платье вместе женихом голосует на одном из участков. По данным регионального избиркома, пара голосовала на участке в поселке Тарки Советского района Махачкалы.

А в Брянской области девушку с инвалидностью привёз на избирательный участок глава администрации города Стародуба Брянской области Дмитрий Винокуров. Как рассказали в администрации, самой девушке добраться до участка для голосования было не под силу.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. Кандидатами на пост президента зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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