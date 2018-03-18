В Уральском федеральном округе завершили работу избирательные участки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки завершили работу в 20.00 по местному времени (18.00 мск) в Уральском федеральном округе и ряде регионов Приволжского федерального округа, в числе которых Башкирия, Пермский край и Оренбургская область.

По данным региональных избиркомов, в Башкирии работали 3436 участков, в Оренбуржье 1750.

Более 700 избирательных участков закрылось в 20.00 по местному времени в Ханты-Мансийском автономном округе. В шести городах региона часть из них работала на два часа больше обычного, открывшись в 06.00. Это связано с решением окружного избиркома, тем самым свое избирательное право смогли реализовать работники предприятий топливно-энергетического комплекса, трудящиеся за пределами муниципальных образований.

Закрылись также свыше 220 участков для голосования в Ямало-Ненецком автономном округе, где аналогичным образом около половины из них были открыты на один или два часа раньше.

Более 2 тысяч избирательных участков, некоторые из которых открылись на один или два часа раньше, завершили работу и Челябинской области.

В Свердловской области участки так же закрылись в 20.00 по местному времени (18.00 мск). На территории региона в день голосования велось видеонаблюдение в помещениях 1531 участковой избирательной комиссии и во всех 80 территориальных избирательных комиссиях. Непрерывную видеосъемку выборного процесса с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных (ЦОД) обеспечили 3222 камер видеонаблюдения.

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