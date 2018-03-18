МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россияне, находящиеся за рубежом, пришли на избирательные участки в диппредставительства, чтобы проголосовать на выборах президента страны.
В связи с этим дипломаты запустили в соцсетях хештег #ВаженКаждыйГолос. Его добавляют к постам с фотографиями из посольств и консульств.
Россияне активно голосуют на Кипре. К 13:00 по местному времени на участки в Никосии, Айя-Напе, Ларнаке, Лимасоле и Пафосе пришли более двух тысяч человек.
С 8.00 в Никосии,Айя-Напе,Ларнаке,Лимасоле и Пафосе открыты пункты голосования по выборам Президента России. По состоянию на 13.00 по местному времени отмечается устойчиво нарастающая активность. Свою гражданскую позицию проявили уже более 2000 росграждан. #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/TZgQvzcvCq— RusEmbCyprus (@RusEmbCyprus) 18 марта 2018 г.
В Таиланде — наплыв избирателей: люди стоят за бюллетенями по два часа. В Паттайе у консульства выстроилась полукилометровая очередь.
На постсоветском пространстве желающих проголосовать тоже достаточно.
На Украине власти не дают россиянам проголосовать, а ведь могло быть так. Это Ереван, где к избирательному участку по выборам президента РФ выстроилась целая очередь. pic.twitter.com/ECNEo30HFM— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 марта 2018 г.
На фотографиях из Ташкента видно, что перед посольством собралась целая толпа избирателей.
Очень много желающих проголосовать и в столице Узбекистана Ташкенте pic.twitter.com/A1YQCgDGu0— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 марта 2018 г.
В Бишкеке длина очереди превысила 200 метров.
Бишкек,Киргизия.Очередь на голосование у посольства России. pic.twitter.com/xGK7XRrT2G— ОрусДим (@ndm447) 18 марта 2018 г.
В европейских городах избиратели тоже активны — в российское консульство в Милане выстроилась очередь из сотен человек.
Число российских граждан, желающих проголосовать на избирательной участке №8119 при Генконсульстве России в Милане, стремительно растет. @CIKRussia @mfa_russia #Выборы2018 #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/RTeiCajHca— ConsolatoRussoMilano (@ConsolatoRusso) 18 марта 2018 г.
Избиратели ждут своей очереди перед российским торгпредством в Нидерландах.
Много людей пришло на выборы в Париже. По оценкам дипломатов, в посольстве России проголосовали уже более тысячи человек.
Париж активно голосует. Избирательный участок в Посольстве России во Франции. Приходите! #ВаженКаждыйГолос #ВыборыПрезидента2018 @CIKRussia @MID_RF pic.twitter.com/T3vZQgF6CV— Посольство в Париже (@ambruspresse) 18 марта 2018 г.
Высокая явка на выборах отмечена и на избирательном участке в посольстве в Лондоне. По состоянию на 13:00 проголосовало около полутора тысяч человек.
Идёт голосование на выборах Президента России в Лондоне. Участок открыт до 20:00 #ВаженКаждыйГолос https://t.co/DELGqrMB4k Voting underway at the Russian Presidential election at the London polling station pic.twitter.com/6OM1jByglw— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 марта 2018 г.
На активность избирателей обратил внимание и российский посол в Берлине.
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