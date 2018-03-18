Россияне за границей выстроились в очереди к избирательным участкам

Избиратели у здания посольства России во Франции, где проходит голосование на выборах президента России. 18 марта 2018

Избиратели у здания посольства России во Франции, где проходит голосование на выборах президента России. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россияне, находящиеся за рубежом, пришли на избирательные участки в диппредставительства, чтобы проголосовать на выборах президента страны.

В связи с этим дипломаты запустили в соцсетях хештег #ВаженКаждыйГолос. Его добавляют к постам с фотографиями из посольств и консульств.

Россияне активно голосуют на Кипре. К 13:00 по местному времени на участки в Никосии, Айя-Напе, Ларнаке, Лимасоле и Пафосе пришли более двух тысяч человек.

С 8.00 в Никосии,Айя-Напе,Ларнаке,Лимасоле и Пафосе открыты пункты голосования по выборам Президента России. По состоянию на 13.00 по местному времени отмечается устойчиво нарастающая активность. Свою гражданскую позицию проявили уже более 2000 росграждан. #ВаженКаждыйГолос pic.twitter.com/TZgQvzcvCq — RusEmbCyprus (@RusEmbCyprus) 18 марта 2018 г.

В Таиланде — наплыв избирателей: люди стоят за бюллетенями по два часа. В Паттайе у консульства выстроилась полукилометровая очередь.

На постсоветском пространстве желающих проголосовать тоже достаточно.

На Украине власти не дают россиянам проголосовать, а ведь могло быть так. Это Ереван, где к избирательному участку по выборам президента РФ выстроилась целая очередь. pic.twitter.com/ECNEo30HFM — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 марта 2018 г.

На фотографиях из Ташкента видно, что перед посольством собралась целая толпа избирателей.

Очень много желающих проголосовать и в столице Узбекистана Ташкенте pic.twitter.com/A1YQCgDGu0 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 18 марта 2018 г.

В Бишкеке длина очереди превысила 200 метров.

В европейских городах избиратели тоже активны — в российское консульство в Милане выстроилась очередь из сотен человек.

Избиратели ждут своей очереди перед российским торгпредством в Нидерландах.

Публикация от That Guy You Always Talk About (@meersalz) 18 Мар 2018 в 4:50 PDT

Много людей пришло на выборы в Париже. По оценкам дипломатов, в посольстве России проголосовали уже более тысячи человек.

Высокая явка на выборах отмечена и на избирательном участке в посольстве в Лондоне. По состоянию на 13:00 проголосовало около полутора тысяч человек.

Идёт голосование на выборах Президента России в Лондоне. Участок открыт до 20:00 #ВаженКаждыйГолос https://t.co/DELGqrMB4k Voting underway at the Russian Presidential election at the London polling station pic.twitter.com/6OM1jByglw — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 марта 2018 г.

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На активность избирателей обратил внимание и российский посол в Берлине.