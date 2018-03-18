В Алтайском крае заявили о нескольких нарушениях на выборах

Паспорт и бланк для голосования на столе избирательного участка

Паспорт и бланк для голосования на столе избирательного участка

БАРНАУЛ, 18 мар — РИА Новости. Руководство избиркома Алтайского края проверяет сообщения о нарушениях в регионе на выборах президента РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь избиркома Алтайского края Татьяна Синолец.

Координатор движения "Голос" в регионе Анна Бочило заявила РИА Новости о нарушениях в Бийске. В частности, на одном участке якобы играла песня в поддержку одного из кандидатов, а на другой, по ее словам, организованно подвезли работников молочного завода. Также она заявила о попытке вброса бюллетеней еще на одном участке. В целом, по словам Бочило, наблюдатели отмечают своевременное открытие избирательных участков в регионе, их организованную работу.

"Руководство избиркома в курсе заявлений о нарушениях от движения "Голос", мониторит карту нарушений, по каждому случаю поводит проверку", — сообщила Синолец.

По состоянию на 18.00 местного времени явка в Алтайском крае составила 60,36%, проголосовали более 1 миллиона избирателей. На прошлых выборах в 2012 году показатель явки на это время был 54,43%.

Всего же в Алтайском крае зарегистрирован 1 миллион 860 тысяч избирателей. В регионе открыто 1831 избирательный участок.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. На пост президента зарегистрированы кандидатами восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Минюст РФ в 2015 году сообщил о включении Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей "Голос" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. В 2016 году Мосгорсуд признал законной ликвидацию некоммерческой ассоциации "Голос", отклонив жалобу организации, в которой она просила отменить решение Пресненского суда Москвы о ликвидации. Сопредседатель "Голоса" Григорий Мельконьянц ранее заявлял, что в случае ликвидации ассоциации создавать новую организацию не планируется, так как продолжит работу движение в защиту прав избирателей "Голос". В итоге движение "Голос" продолжило прежнюю деятельность.

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