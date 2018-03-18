В штабе Бабурина заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Представитель партии "Российский общенародный союз" Дмитрий Соин заявил, что в партии, от которой на выборах президента РФ участвует Сергей Бабурин, не видят серьезных нарушений на выборах.

"Пока мы не видим серьезных нарушений, которые могут повлиять на ход голосования в масштабах всей страны. Хотя ситуация на люберецком избирательном участке… показывает, что нарушения возможны и что недобросовестные сотрудники избирательной комиссии идут на сговор с совестью, готовы прямо под видеокамерами сбрасывать бюллетени пачками. Мы удовлетворены реакцией центральной избирательной комиссии, территориальной, которая среагировала", — сказал Соин.

Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны, куда произошел вброс, аннулируют. Секретарь ЦИК России Майя Гришина также заявила РИА Новости, что результаты голосования на этом участке могут быть аннулированы, либо эти бюллетени признают недействительными.

Президентские выборы в России проходят в воскресенье, 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на высший государственный пост восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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