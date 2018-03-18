В штабе Бабурина заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Представитель партии "Российский общенародный союз" Дмитрий Соин заявил, что в партии, от которой на выборах президента РФ участвует Сергей Бабурин, не видят серьезных нарушений на выборах.
"Пока мы не видим серьезных нарушений, которые могут повлиять на ход голосования в масштабах всей страны. Хотя ситуация на люберецком избирательном участке… показывает, что нарушения возможны и что недобросовестные сотрудники избирательной комиссии идут на сговор с совестью, готовы прямо под видеокамерами сбрасывать бюллетени пачками. Мы удовлетворены реакцией центральной избирательной комиссии, территориальной, которая среагировала", — сказал Соин.
Ранее председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова заявила, что в подмосковных Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней на участке 1480. По ее словам, председатель избирательной комиссии участка и член комиссии с правом решающего голоса отстранены от работы, а бюллетени из урны, куда произошел вброс, аннулируют. Секретарь ЦИК России Майя Гришина также заявила РИА Новости, что результаты голосования на этом участке могут быть аннулированы, либо эти бюллетени признают недействительными.
Президентские выборы в России проходят в воскресенье, 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на высший государственный пост восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.