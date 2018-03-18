Явка на выборах президента России на 12:00 мск составила 34,72%

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Европейская часть России вслед за Дальним Востоком и Сибирью голосует на выборах президента активнее, чем в 2012 году.

Пусть европейские регионы и не ставят рекордов, но демонстрируют явный рост явки. По оценкам политологов, во многом избирателей мобилизовали внешнеполитические события, в частности, дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля: неправомерные действия Великобритании консолидировали россиян.

В целом по России, согласно озвученным в 14.00 данным ЦИК, явка по состоянию на 12.00 составила 34,72% и по большинству регионов оказалось выше явки прошлых выборов главы государства.

Рост явки во всех европейских регионах России



Регионы европейской части России продолжают заданный Дальним Востоком и Сибирью тренд: избиратели активнее принимают участие в голосовании. Лидером здесь стал Татарстан с 38,47% явки к 12.00 против 35,45% на выборах 2012 года; также хорошо себя показали Мордовия с 37,9% (35,06% в 2012 году) и Брянская область с 33,51% (23,77% в 2012 году).

Другие регионы не сильно отстают. В Тамбовской области к полудню проголосовали 34,14%, в Белгородской — 28,92%, во Владимирской — 29,84%, с близкими показателями идут и другие европейские регионы.

В областных избиркомах отмечают, что везде явка оказалась выше показателей 2012 года.

Ненецкий автономный округ вышел в лидеры по явке среди регионов СЗФО — там к полудню на участки для голосования пришли 35% избирателей против 30,3% на прошлых выборах. Активно голосуют и в Псковской (25,97% против 17,78% прошлых выборов), Волгодской (25,43% против 20,29% в 2012 году) и Мурманской (24,66% вместо 15,5% в 2012 году) областях. Неплохо показывает себя и Коми с 28,78% явки на 12.00, однако этот показатель хуже выборов 2012 года, когда к этому времени проголосовали уже 31,9% избирателей.

Калмыкия обеспечила к 12.00 явку на уровне 35,73%, Адыгея — 31,05%, Волгоградская область 30,2%. Все это лучше данных явки 2012 года.

Традиционно активно голосует Кавказ — в среднем в регионе, по словам полпреда президента Олега Белавенцева, явка составляет на полдень 25-30%, в Кабардино-Балкарии она уже достигла 50%, а в Чечне — почти 41%.

Зауральские рекордсмены



Избирателям европейской части России есть на кого равняться: по данным на 18.00 Сахалин, Приморье, Хабаровский край и Еврейская автономная область показали явку почти в 60%, на Колыме она составила 65,7%. Явка на президентских выборах в Уральском федеральном округе и примыкающих регионах Приволжского федерального округа по состоянию на 15.00 по местному времени превысила 50%. Более 70% избирателей проголосовали в Кемеровской области, более 67% — в Бурятии. На Камчатке явка составила почти 64%, столько же в Якутии, а на Чукотке — более 76%.

Из общей картины выбивается только Новосибирская область, где явка, напротив, снизилась по сравнению с выборами 2012 года: тогда она составляла на 18.00 56,82%, сейчас — 53,82%.

Великобритания мобилизовала российских избирателей



Явку подняли события, связанные с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и последовавшими за ним обвинениями Великобритании в адрес России, убежден политолог, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

"Изрядно потрудились на явку наши зарубежные коллеги, которые подогрели общеполитическую ситуацию, прежде всего в связи с событиями, связанными с Великобританией. Это является дополнительным фактором повышения активности наших людей, которые из-за этих событий консолидируются. Этот зарубежный фактор привлек дополнительное внимание к выборам со стороны наших избирателей", — сказал он.

С ним согласен политолог Владимир Слатинов. "Мне кажется, что этот внешний контекст тоже сыграл определенную роль. Потому что-то, что происходило вокруг России за последнюю неделю, оно тоже, скажем так, сыграло мобилизующую роль", — сказал Слатинов.

Вместе с тем, по его словам, этот мобилизационный эффект может не сработать в городах-миллионниках, где, не исключает Слатинов, может быть зафиксирована низкая явка.

Явку по сравнению с выборами 2012 года удалось поднять на 5-6 миллионов человек, отмечает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. "Явка идет пока в пределах 5-10% выше, чем на тот же период в 2012 году. Это говорит о том, что население адекватно восприняло работу избиркомов, когда они призывали прийти и проголосовать. Это говорит о том, что люди заинтересовались выборами в ответ на беспрецедентное и несправедливое внешнее давление: прежде всего я имею в виду крайне агрессивные заявления США, позицию Великобритании, Евросоюза и так далее", — сказал он.

По словам Мухина, и оппозиционные призывы не ходить на выборы дали внезапно обратный эффект.

"Помимо этого постарались наши оппозиционеры, которые вдруг решили объявить бойкот выборам, чем, конечно, мобилизовали электоральные группы, которые могли бы не пойти на выборы, но в этих непростых условиях взяли и решили пойти, то есть сослужили себе плохую службу ребята", — пояснил эксперт.

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