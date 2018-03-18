В Архангельске на выборах президента проголосовал Сергей Безруков

МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Заслуженный артист России Сергей Безруков, находясь на гастролях в Архангельске, проголосовал на одном из избирательных участков города, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Архангельск стал местом, где отдал свой голос на выборах президента Российской Федерации известный российский актер, художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России Сергей Безруков. Театр под его руководством приехал на гастроли в Поморье и 18-19 марта в Северодвинске и Архангельске покажет спектакль "Пушкин", — говорится в сообщении.

Безруков признался, что впервые голосует вне дома. "Самое главное, чтобы было мирное небо над головой. Это то, чего, наверное, хотят все. А изменения – только в лучшую сторону!" — приводит пресс-служба слова актера.

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