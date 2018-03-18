В Крыму работают наблюдатели из 20 стран, включая США, Украину и Австрию

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Представители 20 стран наблюдают за ходом голосования в Крыму, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию, сообщил глава регионального избиркома Михаил Малышев.

В ходе видеоконференции в ЦИК поинтересовались о присутствии международных наблюдателей в Крыму.

"Представители 20 стран наблюдают за ходом голосования в Крыму, включая США, Украину, Австрию, Великобританию, Латвию, Италию, Венесуэлу, Швейцарию", — сказал Малышев.

Он отметил, что на полуострове находятся 43 международных наблюдателя.

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