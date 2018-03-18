Наблюдателя из Германии удивила очередь на избирательных участках в Крыму

Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае. 18 марта 2018

Девушка опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке в Бахчисарае. 18 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Международный наблюдатель из ФРГ Андреас Мауэр удивился высокой явке на голосовании в Крыму.

"Я был удивлен, что люди стоят в очереди на избирательных участках и ждут, чтобы проголосовать", — сказал Мауэр РИА Новости.

По его словам, голосование в Крыму проходит прозрачно и открыто.

"Атмосфера нас удивляет. Очень много людей идет на избирательные участки. Атмосфера праздничная. Мы общались с избирателями, нам также от избиркома предоставлена вся необходимая информация. Никаких нареканий к голосованию у меня нет", — сказал Мауэр.

Жители Крыма впервые голосуют на выборах президента России. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковые избирательные комиссии.

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