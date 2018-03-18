Наблюдатель из Норвегии заявил, что нарушений на выборах в Севастополе нет

Члены избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

Члены избирательной комиссии аннулируют неиспользованные бюллетени во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Избирательный процесс в Севастополе проходит без нарушений, сообщил глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" наблюдатель Хендрик Вебер.

Вебер вместе с наблюдателем из ФРГ Андреасом Мауэром посетил в полдень в воскресенье избирательный участок №99 в Севастополе.

"Я знаю, что это первые выборы президента России в Севастополе и Крыму. Сейчас мы начали работу, мы смотрим, как проходит процесс, и на данный момент я фиксирую, что проходит хорошо, без нарушений", — сказал Вебер.

Вебер отметил, что он и его коллеги уже успели пообщаться с главой Севастопольского избиркома. Норвежский общественник добавил, что атмосфера в городе очень спокойная.

Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. В Севастополе организовано 182 участка для голосования для выборов президента России. Правом голоса обладает, по уточненным данным более 325 тысяч человек. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

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