Наблюдатель из Норвегии заявил, что нарушений на выборах в Севастополе нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Избирательный процесс в Севастополе проходит без нарушений, сообщил глава общественной организации "Норвежская народная дипломатия" наблюдатель Хендрик Вебер.
Вебер вместе с наблюдателем из ФРГ Андреасом Мауэром посетил в полдень в воскресенье избирательный участок №99 в Севастополе.
"Я знаю, что это первые выборы президента России в Севастополе и Крыму. Сейчас мы начали работу, мы смотрим, как проходит процесс, и на данный момент я фиксирую, что проходит хорошо, без нарушений", — сказал Вебер.
Вебер отметил, что он и его коллеги уже успели пообщаться с главой Севастопольского избиркома. Норвежский общественник добавил, что атмосфера в городе очень спокойная.
Выборы президента РФ в Крыму и Севастополе проходят впервые после воссоединения с Россией. В Севастополе организовано 182 участка для голосования для выборов президента России. Правом голоса обладает, по уточненным данным более 325 тысяч человек. На 86 избирательных участках города будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.