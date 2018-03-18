На выборах президента России в ФРГ проголосовали около 16 тысяч человек

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов на одном из избирательных участков во Владивостоке. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Около 16 тысяч человек проголосовали на выборах президента России в Германии, сообщил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев по видеосвязи с информационным центром ЦИК РФ.

"Процесс голосования на всех 15 избирательных участках, открытых в Германии, идёт интенсивно. По состоянию на 10.00 берлинского времени (12.00 мск) 5397 человек (проголосовали). А если к ним приплюсовать проголосовавших на досрочном голосовании,… то общая цифра на сегодняшний час составляет около 16 тысяч человек", — сказал посол.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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