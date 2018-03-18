Выборы президента в Крыму начались в спокойной обстановке

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Выборы президента РФ в Крыму стартовали своевременно, голосование идет планово, обстановка спокойная, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев.

"Все участки открыты. Обстановка спокойная", — сказал Малышев журналистам.

По его словам, голосование идет в плановом режиме.

Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссий. В республике зарегистрированы 1,49 миллиона избирателей.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>