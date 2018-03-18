Девяностолетняя путешественница Баба Лена проголосовала в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Девяностолетняя путешественница жительница Красноярска Елена Ерхова, известная всем как Баба Лена, в день выборов президента РФ проголосовала на своем избирательном участке в школе №10 в Центральном районе города и рассказала, что ни разу в жизни не пропустила выборы.

Женщина стала известной в 2016 году, после того как о ней и ее любви к путешествиям рассказали в соцсетях. Со слов Бабы Лены, копить ей удается с пенсии, а после того как о ней узнали, появилось много спонсоров, которые помогают ей путешествовать.

"Когда я первый раз голосовала, уже не помню, но я ни одного раза не пропускала, не было такого, чтобы не голосовать. Ни разу!" — сказала она журналистам.

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