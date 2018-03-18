Сечин проголосовал на президентских выборах в Приморье

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 18 мар — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин проголосовал на выборах президента России в Большом Камне на участке во дворце культуры "Звезда", передает корреспондент РИА Новости.

Сечин подал члену избиркома документы, взял бланк, ушел заполнять бюллетень — и молча положил его в урну.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин отдал свой голос на участке в городе Большой Камень Приморского края. Интересно, за кого? pic.twitter.com/gCe9nioL4M — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2018

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