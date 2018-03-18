В Хабаровске проголосовали хоккеисты "Амура" и "Амурских тигров"

ХАБАРОВСК, 18 мар — РИА Новости. Хоккеисты клуба "Амур", которые выступают в Континентальной хоккейной лиге, а также хоккеисты молодежной команды "Тигры Амура" в полном составе проголосовали на избирательном участке в Хабаровске, после чего угощали избирателей пирожными с эмблемой команды, сообщил РИА Новости представитель "Амура".

"Голосование прошло на участке №160, организованном в 38-й школе в Хабаровске. Эта школа выбрана потому, что в этой школе когда-то учился тренер команды Станислав Басов, кроме того в конце марта школе исполняется 80 лет. После голосования раздавали автографы, фотографировались со школьниками и избирателями, а также угощали их пирожными с эмблемой команды", — сказал собеседник.

Он отметил, что пирожные были изготовлены заранее и привезены на участок в рамках проекта "Народный стол – Наш выбор 27".

Собеседник уточнил, что всего проголосовали около 70 человек – игроки из двух клубов и сотрудники.

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