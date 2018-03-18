В Приангарье и Бурятии началось голосование на президентских выборах

ИРКУТСК/КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открылись в Бурятии и Иркутской области, в этот день полиция поможет местным жителям зарегистрироваться на сайте госуслуг, а жители Бурятии также смогут выбрать лучший проект по благоустройству своих территорий.

Приангарье готово

В Иркутской области, по данным региональной избирательной комиссии, 18 марта будут работать 1916 участков. В списки избирателей внесены 1 миллион 865 тысяч 247 человек. В труднодоступных местах северных районов Приангарья – Бодайбинском, Катангском, Нижнеудинском и ряде других — уже проголосовали 5412 избирателей. Это 50% от общего числа тех, кто голосует досрочно. Как отмечают в Иркутской областной избирательной комиссии, для северных территорий, где постоянно проживают примерно половина прописанных здесь граждан, такая явка является типичной.

Для обеспечения правопорядка в местах голосования в Иркутской области будет задействовано более 5 тысяч сотрудников полиции, а также представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований.

Регистрация и конкурсы в Бурятии

По данным избиркома республики, в Бурятии откроется 841 избирательный участок, из них 815 стационарных и 26 временных. По данным на 1 января, в республике порядка 715 тысяч избирателей. За двое суток до дня голосования избирательные участки и прилегающие к ним территории взяты сотрудниками полиции под круглосуточную охрану.

В охране общественного порядка в период с 16 по 18 марта примут участие более 3 тысяч сотрудников полиции, а также члены добровольных народных дружин, работники частных охранных организаций, сотрудники управления Росгвардии.

В день выборов в Улан-Удэ управление по вопросам миграции проведет День открытых дверей. Горожане смогут не только проголосовать за кандидата, но и зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг, подать в электронном виде заявление на получение той или иной услуги в любое подразделение миграции республики.

В 14 населенных пунктах республики 18 марта пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В этот же день жители Улан-Удэ выберут лучший дизайн-проект благоустройства набережной Уды и Селенги. По республике определены 165 участков для рейтингового голосования, 94 из них — в Улан-Удэ.

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