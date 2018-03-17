ОБСЕ призвала Киев соблюдать права россиян при голосовании

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ОБСЕ направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании на выборах президента России 18 марта, сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев.
"Сегодня представитель миссии наблюдателей Ян Петерсен сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта были направлены киевским властям", — сказал Лихачев журналистам в субботу.
В МВД Украины ранее заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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