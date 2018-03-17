Почти на всех избирательных участках будут использовать QR-кодирование

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Технологию QR-кодирования протоколов участковых избиркомов об итогах голосования будут 18 марта применять почти на всех избирательных участках за исключением отдаленных деревень с маленькой численностью избирателей, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Практически на всех участках (за исключением отдаленных деревень с низкой численностью избирателей) будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с использованием QR-кодирования. Это позволит исключить возможные ошибки при заполнении протокола, так как программа автоматически проверяет контрольные соотношения", — сказала Памфилова.

Она отметила, что время ввода данных протоколов в территориальных комиссиях благодаря QR-коду сократится в разы. Кроме того, ввод протоколов в систему ГАС "Выборы" будет осуществляться при видеонаблюдении. Глава ЦИК напомнила, что камеры установлены примерно на половине избирательных участков, но голосуют там в общей сложности 80-90 миллионов избирателей, то есть 80% от общего числа избирателей в стране.

"Системы видеонаблюдения впервые установлены и во всех территориальных избирательных комиссиях страны, чего нет ни в одной стране мира. Трансляция изображения в ТИК начнется в 20.00 по местному времени. Зрители смогут увидеть прием протоколов УИК об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК", — рассказала Памфилова.

Кроме того, в ЦИК России создана видеостена, куда по особому алгоритму транслируется изображение из каждой ТИК и УИК страны, на общедоступном портале трансляции будут доступны без авторизации всем пользователям. Помимо этого, при подсчете голосов будут задействованы 12,8 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней, что вдвое больше, чем на президентских выборах 2012 года. Эти устройства распределены по крупным участкам, где может проголосовать наибольшее количество избирателей, отметила глава ЦИК.