Москва потребует от Киева ответа в случае препятствия голосованию

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Если Украина будет мешать россиянам голосовать на выборах президента РФ в дипучреждениях, то Россия потребует ответа на международном уровне, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

В МВД Украины ранее заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"В случае реализации украинской стороной своего намерения в отношении российских граждан, наша страна будет требовать призвать к ответу украинские власти на международном уровне", — приводит слова депутата его пресс-служба.