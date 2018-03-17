Выборы 2018

В избиркоме Крыма отметили важность присутствия иностранных наблюдателей

19:3217.03.2018
Выборы-2018
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту СевастополяВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Приезд в Крым международных наблюдателей на предстоящих выборах президента РФ важен для легитимизации результатов голосования, заявил РИА Новости глава крымского избиркома Михаил Малышев.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Международные наблюдатели прибыли для работы на выборах в Севастополе

Ранее сообщалось, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, мониторинговая миссия Европейского союза отказались прислать в Крым своих наблюдателей.

"На территории республики Крым будет работать 43 международных наблюдателя из 20 стран мира. Их приезд знаковый и очень важен для легитимизации выборов президента на территории Республики Крым", — сказал РИА Новости Малышев.

В честности, в республику уже прибыли наблюдатели из Великобритании, Дании, Израиля, Испании, Италии, Швеции, ФРГ, Норвегии, Финляндии, Украины.

Кроме того, еще ожидается приезд наблюдателей из США, Франции, Афганистана, Латвии, Малайзии, Австрии, Ливана, Венесуэлы, Пакистана, Сербии, Кипра.

Вид на город Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Наблюдатели из ЕС и Украины начали работу в Крыму

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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