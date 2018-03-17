Россияне за границей проявляют к выборам значительный интерес, заявил ЦИК

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россияне, проживающие за границей, проявляют к выборам президента России значительный интерес, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Если смотреть на картину в целом, то россияне, живущие за границей, проявляют к выборам значительный интерес. В 145 странах образован 401 избирательный участок. Если говорить о США, то там в день выборов проголосовать можно будет на участках в четырех городах", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, какова подготовка избирательных участков в США.

Кроме того, по ее словам, еще в 15 городах, в том числе Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, было организовано досрочное голосование для отдельных групп избирателей.