Памфилова предостерегла от рисков во время голосования на Украине

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Если ОБСЕ не гарантирует безопасность россиян на избирательных участках Украины при голосовании на выборах президента России, Центризбирком не рекомендует рисковать, сказала в интервью РИА Новости председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В МВД Украины ранее заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. При этом диппредставительства будут усиленно охраняться. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"Если со стороны ОБСЕ будет соответствующая реакция на действия властей Украины, то еще можно на что-то надеяться. В ином случае я бы не рекомендовала нашим россиянам, находящимся на территории Украины и не сумевшим выбраться в день голосования в Россию или другие соседние страны, где можно было бы проголосовать, рисковать своей жизнью и здоровьем", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, как будет обеспечена безопасность, в том числе, на зарубежных избирательных участках, особенно в странах, относительно которых есть опасения, например, на Украине.

Собеседница агентства добавила, что со своей стороны российский Центризбирком сделал все возможное в этих условиях. "Дело за "малым" — обеспечить саму возможность нашим гражданам без опасности для жизни и здоровья добраться до российских представительств, где оборудованы помещения для голосования", — отметила глава ЦИК.