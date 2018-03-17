В ЦИК ожидают около 1,5 тысячи международных наблюдателей на выборах

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила РИА Новости о "небывалом интересе" иностранных наблюдателей к президентским выборам в России — по ее словам, ожидается около 1,5 тысячи иностранных и международных наблюдателей из 109 стран мира, большая часть приедет из Германии, США, Франции и Великобритании.
"Интерес к выборам со стороны представителей международных организаций, да и иностранных дипломатов небывалый. Ожидаем, что будет около полутора тысяч иностранных и международных наблюдателей из 109 стран мира. Больше всего приедет из Германии, США, Франции и Великобритании. Одна только миссия БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ – это около 500 человек, причем в составе будут все руководители организации, и нынешние, и бывшие. Они выбрали 33 региона, в которых будут осуществлять наблюдение", — сказала Памфилова в интервью РИА Новости.
Глава ЦИК добавила, что ожидается и присутствие представителей международных организаций — СНГ, ШОС, "коллег из избирательных органов ряда государств". "Представители иностранных посольств в Москве тоже попросили включить их в список наблюдателей. Если в прошлом году их было 20 человек, то на этих выборах – втрое больше", — добавила Панфилова.
Для сравнения она отметила, что в США в 2016 году наблюдали за выборами 321 международный наблюдатель, в Италии в 2018 году только 6, в 2015 году в Польше – 6, в Германии в 2017 году – 3, в Великобритании в 2017 году – 3, во Франции в 2017 году – 0, в Финляндии в 2018 году – 0.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек.
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