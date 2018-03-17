Памфилова заявила, что на выборах нечего скрывать от наблюдателей

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Москве. 5 марта 2018

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Москве. 5 марта 2018

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. ЦИК России осознанно дает всем возможность наблюдать за выборами, поскольку скрывать нечего и нет желания воздвигать "потемкинские деревни", заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что ЦИК прекрасно знает о целом ряде и экспертов, и наблюдателей, которые себя позиционируют как независимые от России, но на самом деле ангажированы и зависят от воли других государств.

Они позволяют себе самые некорректные высказывания, предопределяя выборы, которые еще не состоялись, уже называя их грязными, нечестными, отметила глава Центризбиркома.

"Мы все это знаем. Но для нас важно независимо ни от чего дать всем возможность максимально наблюдать за ходом выборов, знакомиться с их результатами, быть активными участниками процесса, или как аккредитованные СМИ, или как наблюдатели. Мы идем на это осознанно, поскольку нам нечего скрывать, у нас нет желания воздвигать "потемкинские деревни", — подчеркнула Памфилова.

При этом, отметила она, "если, паче чаяния, эти независимые эксперты выявят действительно какие-то нарушения, мы им так же, как и всем остальным нашим профессиональным, не ангажированным наблюдателям только скажем спасибо".