Более чем на 43 тысячах участках будет работать система видеонаблюдения

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Системы видеонаблюдения на более чем 43 тысячах избирательных участков готовы к работе на выборах президента России, сообщается на сайте ЦИК РФ.
"Восемнадцатого марта 2018 года свыше 80 миллионов избирателей страны смогут проголосовать на 43 271 избирательном участке, оборудованном системами видеонаблюдения и трансляции изображения в сеть Интернет. Прямую трансляцию из помещений для голосования увидят все желающие на сайте www.nashvybor2018.ru. В каждом оборудованном видеокамерами помещении для голосования трансляция изображения начнется с 7.00 (по местному времени) 18 марта 2018 и продлится до завершения действий комиссий при подсчете голосов", — говорится в сообщении.
Как отмечается, системы видеонаблюдения уже установлены во всех территориальных избирательных комиссиях (ТИК) страны. Трансляция изображения в ТИК начнется в 20.00 по местному времени. Зрители смогут увидеть прием протоколов участковой избирательной комиссии (УИК) об итогах голосования, суммирование данных, составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории и увеличенную форму сводной таблицы ТИК.
Сообщается, что в ЦИК РФ создана видеостена, куда по особому алгоритму транслируется изображение из каждой ТИК и УИК страны. Видео снабжены информацией о номере участковой или территориальной избирательной комиссии, номере камеры, адресе помещения. До 23.00 17 марта камеры работают в тестовом режиме, а помещения для голосования используются по своему прямому назначению: в качестве школьных классов и спортзалов, клубов и библиотек.
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