Для россиян за рубежом к выборам создали 401 избирательный участок

Подготовка к выборам президента РФ в Дамаске

Подготовка к выборам президента РФ в Дамаске

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Число избирательных участков, созданных за рубежом к выборам президента России, достигло 401, они созданы в 145 странах, сообщил глава территориальной избирательной комиссии, сообщил глава территориального избиркома, созданного для руководства деятельностью зарубежных участковых комиссий, Василий Волков.

"Территориальная комиссия создана решением ЦИК для руководства деятельностью 401 избирательного участка за пределами Российской Федерации, они расположены в 145 странах мира", — сказал Волков журналистам в субботу.

Среди них — участки, которые были открыты для досрочного голосования. Непосредственно в день выборов за рубежом будет открыто порядка 250 избирательных участков.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").