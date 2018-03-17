Наблюдатели из ЕС и Украины начали работу в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Международные наблюдатели из стран ЕС и Украины приступили в Крыму к ознакомлению с подготовкой к предстоящим выборам президента России, сообщил РИА Новости один из организаторов визита, председатель организации "Диалог" Юрий Навоян.

"В Крыму уже находится группа международных наблюдателей из Испании, Италии, Дании, Германии, Израиля, Швеции, Украины. Всего в группу вошло 11 международных наблюдателей. Они представляют политические партии, политологи", — сказал РИА Новости Навоян.

Собеседник агентства подчеркнул, что наблюдатели уже посетили Севастопольскую избирательную комиссию, после чего отправятся в Крымский избирком.

"В воскресенье мы будем наблюдать за выборами на разных участках в Севастополе, Симферополе и других городах. Мы хотим посмотреть, как организован избирательный процесс в Республике Крым и городе Севастополе, насколько он соответствует международным стандартам и законодательству России. И дать соответствующие оценки. Та информация, что у нас уже есть, и проведенные встречи говорят только о хорошей организации выборов", — подчеркнул Навоян.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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