ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мар — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала россиян не бояться высказывать свое мнение на выборах президента 18 марта.

"Тайну голосования мы гарантируем, но вот не бойтесь, и нам давать сигналы, сообщать о таких горе-руководителях. Мы тут же среагируем, немедленно будут все материалы направлены генеральному прокурору. Если от губернатора идет, значит, губернатор будет наказан", — заявила Памфилова в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия 1".

Она призвала россиян не бояться административного давления и спокойно высказывать свое мнение.

"Люди, дорогие граждане, никого не бойтесь. Просто хочу сказать, у вас согласно Конституции РФ свобода волеизъявления. Не верьте всякого рода мелким нашим чиновникам, которые пытаются, скажем так, ради собственных интересов какие-то там показатели достичь. У нас сейчас есть все возможности проанализировать ту ситуацию, вовремя выявить эти слабы точки и долбануть по ним так, чтобы им мало не показалось", — подчеркнула глава ЦИК.