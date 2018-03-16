ОБСЕ подтвердила усиление наблюдения за дипучреждениями России на Украине

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила, что усилила наблюдение за безопасностью у российских диппредставительств.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

"СММ ОБСЕ усилили патрулирование в районах, где расположены российские дипломатические миссии, чтобы наблюдать за ситуацией с безопасностью. Все ее наблюдения будут обнародоваться", — заявили РИА Новости в пресс-службе миссии.

В СММ ОБСЕ напомнили, что ее мандат подразумевает наблюдение за ситуацией с безопасностью по всей Украине. "Наши наблюдатели устанавливают факты и продолжать это делать, и как всегда имеющие значение наблюдения будут находить отражение в наших ежедневных отчетах", — добавили в миссии.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил РИА Новости, что СММ заверила, что обеспечит круглосуточное наблюдение за ситуацией вокруг российских диппредставительств на Украине и будет докладывать о нарушениях прав человека.

Российские диппредставительства в прошлом неоднократно подвергались нападениям украинских радикалов. В преддверии выборов президента РФ украинские радикалы угрожали проводить акции, направленные на срыв голосования.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обратилась за помощью к ОБСЕ, так как украинские власти не способны обеспечить порядок у посольства и консульств России в день выборов президента РФ. Позже член ЦИК России Василий Лихачев в ходе поездки в Израиль сообщил, что российские власти заручились обещанием ОБСЕ помочь с обеспечением безопасности при проведении выборов президента РФ на Украине. В этой стране организованы четыре избирательных участка — в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове.