Посольство РФ заявило, что вопрос голосования россиян на Украине не решен

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Вопрос голосования россиян на президентских выборах 18 марта на территории диппредставительств на Украине еще не решен, сообщили РИА Новости в пятницу в посольстве РФ в Киеве.

МВД Украины в пятницу заявило, что не пустит россиян в диппредставительства РФ для участия в выборах президента 18 марта, так как Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.

"По этому поводу пока у нас ничего не решено. Попробуйте позвонить завтра после обеда, потому что мы сейчас на данный момент сами не знаем, пока эти вопросы решаются", — сказали РИА Новости в посольстве в ответ на вопрос, смогут ли все же граждане РФ проголосовать на выборах.

При этом украинское агентство УНИАН со ссылкой на посольство РФ сообщило, что украинские полицейские не имеют полномочий не допускать граждан России на избирательный участок на территории посольства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".