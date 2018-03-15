Сурайкин попытался подраться с Максимом Шевченко во время дебатов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Во время дебатов на канале "Россия 1" произошел очередной конфликт. Кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин накинулся на журналиста Максима Шевченко, который участвовал в программе как доверенное лицо Павла Грудинина.
Сурайкин привел на дебаты женщину, которая, по его словам, работала в Совхозе имени Ленина. Перед тем как ей дали слово, руководитель этого предприятия и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул эфир, оставив в студии своего представителя Максима Шевченко.
"Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры", — начала рассказывать гость программы.
Шевченко попросил Сурайкина уйти, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к журналисту, однако его успели вывести из студии.
Конфликт Собчак и Жириновского
Это не первый подобный случай во время дебатов. В конце февраля кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак облила лидера ЛДПР Владимира Жириновского водой.
Инцидент произошел во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский начал говорить в то время, которое отвели Бабурину. Собчак призвала его успокоиться, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой".
"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.
"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.
Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она плеснула в политика водой.
"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак. После этого Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.
Спор из-за Сталина
Шевченко также оказывался в центре скандала из-за драки в прямом эфире. В конце января во время передачи "Рубрика" на радиостанции "Комсомольская правда" он подрался с журналистом Николаем Сванидзе.
Выпуск программы был посвящен роли Иосифа Сталина в истории России. Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий до начала Великой отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченым демагогом".
После чего гости программы обменялись оскорблениями и нанесли друг другу несколько пощечин. Сотрудники радиостанции разняли дерущихся.
Сванидзе и Шевченко входят в состав СПЧ, поэтому глава совета Михаил Федотов извинился за их поведение. Он отметил, что эта история его шокировала.
Позднее Сванидзе заявил, что он и Шевченко не смогли сдержать эмоций, но отметил, что такого больше не повторится.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.