Сурайкин попытался подраться с Максимом Шевченко во время дебатов

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Во время дебатов на канале "Россия 1" произошел очередной конфликт. Кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин накинулся на журналиста Максима Шевченко, который участвовал в программе как доверенное лицо Павла Грудинина.

Сурайкин привел на дебаты женщину, которая, по его словам, работала в Совхозе имени Ленина. Перед тем как ей дали слово, руководитель этого предприятия и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул эфир, оставив в студии своего представителя Максима Шевченко.

"Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры", — начала рассказывать гость программы.

Шевченко попросил Сурайкина уйти, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к журналисту, однако его успели вывести из студии.

Конфликт Собчак и Жириновского

Это не первый подобный случай во время дебатов. В конце февраля кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак облила лидера ЛДПР Владимира Жириновского водой.

Инцидент произошел во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский начал говорить в то время, которое отвели Бабурину. Собчак призвала его успокоиться, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она плеснула в политика водой.

"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак. После этого Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.

Спор из-за Сталина

Шевченко также оказывался в центре скандала из-за драки в прямом эфире. В конце января во время передачи "Рубрика" на радиостанции "Комсомольская правда" он подрался с журналистом Николаем Сванидзе.

Выпуск программы был посвящен роли Иосифа Сталина в истории России. Сванидзе заявил, что верховный главнокомандующий до начала Великой отечественной войны "довел страну до катастрофического состояния", и назвал Шевченко "мерзавцем", тот в ответ обвинил оппонента в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его "конченым демагогом".

После чего гости программы обменялись оскорблениями и нанесли друг другу несколько пощечин. Сотрудники радиостанции разняли дерущихся.

Сванидзе и Шевченко входят в состав СПЧ, поэтому глава совета Михаил Федотов извинился за их поведение. Он отметил, что эта история его шокировала.

Позднее Сванидзе заявил, что он и Шевченко не смогли сдержать эмоций, но отметил, что такого больше не повторится.