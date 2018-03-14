Выборы 2018

Собчак на дебатах довели до слез‍

21:5614.03.2018
Выборы-2018
(обновлено: 21:58 14.03.2018)
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© Фото

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Ксения Собчак заплакала во время дебатов на телеканале "Россия 1", которые шли в прямом эфире на Дальний Восток. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Грудинин извинился перед Собчак за Жириновского

Во время обращения к избирателям Собчак заметила, что другие кандидаты постоянно ее перебивают. "Эти люди перебивают здесь только меня", — обратилась она к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву, потребовав возместить "ее законное время", отведенное на выступление.

После речи кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина Собчак со слезами сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. "И вы это позволяете здесь делать каждый раз", — сказала она ведущему.

В это время Жириновский выкрикнул: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может, тогда девочка оздоровеет".

Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский начал свою речь с того, что призвал не превращать "спор с Ксенией Собчак в травлю". "Травля — это низость", — сказал он.

Соловьев, завершая эфир, назвал безобразием "коллективную травлю одного кандидата, доведение женщины до слез". Во время этих слов Собчак покинула студию.

Перепалка кандидатов

Это не первый конфликт между Собчак и Жириновским. В конце февраля телеведущая облила лидера ЛДПР водой во время дебатов на канале "Россия 1".

Кандидат в президенты России Ксения Собчак у Петровского путевого дворца. 4 марта 2018
© Фото : пресс-служба избирательного штаба Ксении Собчак
"Это за Жириновского!": на Ксению Собчак напали в Москве

Инцидент произошел во время выступления еще одного кандидата — Сергея Бабурина. Жириновский начал говорить в то время, которое отвели Бабурину. Собчак призвала его успокоиться, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она плеснула в политика водой.

"Ведите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак. После этого Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.

Спор из-за родственников

Позже на телеканале "Россия 24" перепалка продолжилась. Собчак упрекнула Жириновского за положение его сына Игоря Лебедева, зампреда Госдумы, которому, по ее мнению, лидер ЛДПР помогает в карьере. На что он возразил: "А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?"

Дебаты на канале Россия 1
Собчак и штаб Жириновского отреагировали на инцидент на дебатах

Телеведущая заметила, что занимается журналистикой и получает деньги за свою работу. Еще после ряда реплик Жириновский прервал перепалку.

На прошлой неделе во время дебатов на "России 1" Собчак отметила, что Жириновский так и не извинился перед ней за оскорбления.

"Сейчас я буду говорить по теме, здесь не детский сад, отношения… в другом месте", — парировал Жириновский.

Позднее за Собчак вступился кандидат от КПРФ Павел Грудинин.

Грудинин напомнил, что Собчак — единственная женщина, претендующая на пост главы государства, и призвал всех извиниться и поздравить ее с 8 Марта. "Победить она вряд ли победит, это буду я, но все равно я хочу вас поздравить с этим праздником", — сказал он.

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