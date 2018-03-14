Международные наблюдатели будут следить за ходом голосования в 59 регионах

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Международные наблюдатели будут работать в рамках краткосрочного наблюдения на выборах президента России 18 марта в 59 регионах страны, включая Крым и Севастополь, Чечню и Северную Осетию, Москву и Санкт-Петербург, рассказал РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.

Сейчас почти 1,4 тысячи иностранных и международных наблюдателей из 87 стран уже аккредитованы для работы на выборах президента России 18 марта. Член ЦИК уточнил, что процесс аккредитации еще продолжается.

"Как в субъектах эти краткосрочники будут представлены: что касается количества регионов, которое они выбрали, по нашей информации, сегодня это 59 из 85 субъектов Российской Федерации", — сообщил Лихачев.

Он уточнил, что краткосрочное наблюдение будет осуществляться в Адыгее, Башкортостане, Карелии, Крыму, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Чувашии, на Алтае, в Чеченской республике. Также международные наблюдатели будут работать в трех городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Лихачев, в частности, отметил большой интерес наблюдателей к Москве и Петербургу, о чем можно судить по количеству тех, кто будет осуществлять мониторинг в этих городах.

Кроме того наблюдатели выбрали для работы Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края и несколько десятков областей. Это, в частности, Астраханская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Липецкая и Московская области.

Также иностранные наблюдатели в день выборов будут в Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областях и Еврейской автономной области.

Выборы президента России пройдут 18 марта.