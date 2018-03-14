Собчак во время дебатов соврала о бюджете RT

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты Ксения Собчак назвала неточную информацию о бюджете канала RT в ходе дебатов на канале "Россия".

"В бюджете 2018 года увеличены расходы на СМИ и пропаганду. Финансирование RT, главного пропагандистского канала, возглавляемого Маргаритой Симоньян, планируется увеличить на 11%, с 23,5 до 26 миллиардов рублей", — заявила Собчак.

На самом деле в законе о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов прописана другая сумма: 19,2 миллиарда рублей. Закон, принятый Госдумой 24 ноября 2017 года и одобренный Совфедом 29 ноября, доступен на сайте "КонсультантПлюс".

Телевизионная сеть RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные порталы на шести языках, а также глобальное новостное видеоагентство Ruptly. RT доступен 700 миллионам зрителей более чем в ста странах мира круглые сутки.

По данным компании Ipsos, которая в августе-ноябре 2015 года провела исследование аудитории в 38 государствах, 70 миллионов человек смотрят RT каждую неделю, из них 35 миллионов — ежедневно.