Собчак опровергла информацию о том, что Путин ее крестный отец

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак сказала, что действующий глава государства Владимир Путин не является ее крестным отцом. Такое заявление она сделала в эфире радио "Эхо Москвы".

По словам Собчак, ее крестили, когда ей было 12 лет. "Для меня это были история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви", — рассказала Собчак. Она сообщила, что не была религиозным ребенком и крещение для нее запоминающимся событием не стало.

Собчак рассказала, что в момент крещения Владимир Путин находился в церкви, однако роль ее крестного отца выполнял не он.

Кандидат также отметила, что никогда не обсуждала эту тему с президентом и что личных контактов с ним у нее нет. "Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти. — Прим. ред.) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было", — подытожила Собчак.