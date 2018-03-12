КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Мы не признаем выборы <…> И мы будем призывать к уважению прав людей, которые проживают на этой территории", — сказала она по итогам встречи с Петром Порошенко.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко").

"Незаконный избирательный процесс"

Сам украинский президент на брифинге заявил, что что позиции Киева и Брюсселя "во многом совпадают". Он также призвал Запад наказать "организаторов голосования" в Крыму и признать Россию "страной-агрессором".

"Уверен, что необходимо ввести санкции в отношении тех лиц, которые причастны к организации незаконного избирательного процесса. Я призвал ЕС к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", — цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".

Ранее с аналогичными заявлениями выступала заместитель министра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль. По ее словам, выборы в Крыму нарушают Большой договор (договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией), поэтому Киев вправе прибегнуть к ответным мерам.

Она пояснила, что ограничения могут коснуться представителей властей полуострова, которые будут участвовать в организации голосования.

Решение Брюсселя

В понедельник стало известно, что Совет ЕС на полгода продлил санкции против Росссии. В "черном списке" по-прежнему значатся 150 человек и 38 организаций, чья деятельность "угрожает территориальной целостности Украины".

Анонсируя ограничительные меры, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что политика Брюсселя в отношении России может измениться только в том случае, если Москва полностью выполнит Минские соглашения и прекратит "незаконную аннексию Крыма". Она также подчеркнула, что визиты некоторых европейских политиков на полуостров не отражают общей позиции Евросоюза.

"Нет никаких изменений в нашей очень четкой политике ЕС в отношениях с Россией: для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единогласно согласовано всеми правительствами ЕС. И наши экономические санкции также связаны с этой установкой", — приводит слова главы внешнеполитического ведомства ЕС "УНИАН".

Ранее в Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. В ЕС и США с подобной позицией не согласны.

"Не по адресу"

В России на очередной недружественный шаг ЕС отреагировали сдержанно. Так, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва не будет вводить дополнительные ответные санкции, однако может продлить уже существующие.

"Мы будем придерживаться той политики, которая у нас была. Понимаем, что санкции наносят ущерб всем странам, но, к сожалению, такова позиция Евросоюза: вместо того чтобы оказывать активную поддержку в соблюдении договоренностей, движении в этом ключе, он продолжает старую и бесперспективную политику… Мы будем продлевать также санкции", — сказал депутат.

В Совфеде заявили, что новые ограничительные меры пришли "не по адресу". "Если бы Евросоюз хотел урегулирования ситуации на Украине, ему следовало бы вводить санкции против украинского руководства, включая президента страны Петра Порошенко. Тогда бы на Украине наступили мир и согласие, а претензии в адрес России "не по адресу", — сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Санкции против России

Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

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