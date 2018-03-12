НОМ привезла в Общественную Палату документы семидесяти тысяч наблюдателей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) в рамках соглашения с Общественной палатой РФ о наблюдении на президентских выборах доставила в ОП РФ порядка 70 тысяч документов своих наблюдателей.

Ранее, 5 марта, совет Общественной палаты РФ утвердил положение о порядке назначения наблюдателей от Общественной палаты на выборах президента 18 марта. Согласно положению, общественные объединения, НКО или иные объединения граждан, которые вносят в ОП РФ предложения о назначении наблюдателей, должны представить полный пакет документов, куда входят, в частности, заявление, подтверждающие документы от общественной организации и сведения о кандидате.

"Сегодня важное событие в работе по организации общественного наблюдения. "Национальный общественный мониторинг", который объединяет в своих рядах несколько региональных и федеральных организаций, передает нам в пределах 70 тысяч подготовленных данных на наблюдателей", — сказал журналистам замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

Документы наблюдателей в палату, которая находится на Миусской площади в Москве, доставили в 40 больших картонных опечатанных коробках, пять из них были продемонстрированы журналистам.

Как отмечают в НОМ, это лишь первая партия наблюдателей от ассоциации.

"Мы планируем выставить около 100 тысяч наблюдателей по всей территории России, для этого мы 15 марта хотим установить мировой рекорд по единовременному обучению наблюдателей, это будет в рамках вебинара происходить на нашем портале", — рассказал журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

Общественная палата РФ заключила соглашения об общественном наблюдении с общественными организациями федерального уровня, куда, помимо НОМ, вошли Ассоциация юристов России, Союз журналистов России, Российский союз молодежи, Всероссийское общество охраны природы, Российский союз сельской молодежи, Российское общество "Знание".

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.