Граждане России досрочно проголосовали в Белоруссии на выборах президента

МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Более тысячи граждан РФ досрочно проголосовали в Белоруссии на выборах президента России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Минске Алексей Маскалев.

Досрочное выездное голосование на выборах президента РФ прошло в воскресенье в шести белорусских городах: Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре.

"По предварительным данным, чуть больше тысячи российских граждан пришли на участки в Белоруссии и отдали свои голоса", — рассказал Маскалев. Наибольшая активность избирателей наблюдалась на выездном участке в Пинске (Брестская область), где со своим волеизъявлением заблаговременно определились более 300 человек.

Урны с бюллетенями после завершения выездного досрочного голосования опечатаны, их планируется доставить на избирательные участки по территориальному принципу, где они будут храниться до окончания голосования 18 марта. После этого урны будут вскрыты, а результаты подсчитаны, пояснил пресс-секретарь посольства.

Досрочное голосование также будет проходить 15-16 марта в Островце, где строится Белорусская АЭС. Это связано с вахтовым методом работы сотрудников из РФ. В основной день выборов на территории Белоруссии будут работать 13 участков: в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2. Участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Белоруссии будет выше, чем на предыдущих в 2012 году, когда она составила более 13,5 тысячи человек. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также увеличением числа избирательных участков (изначально планировалось, что их будет девять). Кроме того, россияне часто приезжают в Белоруссию в личных, туристических целях и по работе. Всего же зарегистрированных граждан РФ в республике более 100 тысяч.

На высший государственный пост в России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.